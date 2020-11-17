В Житомире 16 ноября от коронавируса умерла 39-летняя преподавательница государственного университета "Житомирская политехника" Ольга Грабарь.
Об этом сообщается на сайте вуза.
"Коллектив и студенты государственного университета "Житомирская политехника" выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям по поводу безвременной кончины кандидата технических наук, доцента Грабарь Ольги Ивановны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение многих лет Грабарь работала доцентом кафедры инженерии программного обеспечения университета.
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15 ноября Ольга Грабарь, которую госпитализировали в городскую больницу №1, сообщила в Facebook, что в реанимации этого учреждения пациентам с COVID-19 не хватает кислорода. Женщина обратилась к городскому голове Житомира Сергею Сухомлину вмешаться в эту ситуацию.
"Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще... Я сейчас сама здесь нахожусь, кислород отключали за сегодня уже 8 раз", - писала она.
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