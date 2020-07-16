Украинская певица поделилась опытом, что делать, если тест на коронавирус оказался положительным

Певица Ольга Доля поведала, что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусом.

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. Некоторые государства уже ввели режим строго карантина повторно. Первой страной в мире, которая вернулась к карантину из-за распространения коронавирусной инфекции, стал Казахстан.

Украинская певица Ольга Доля, которая сейчас находится в Казахстане, поделилась со своими подписчиками в Instagram личным опытом, как вести себя при положительном тесте на COVID-19.

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Как стало известно из публикации певицы, у нее заболел ребенок. Экспресс-тестирование на COVID-19 дало положительный результат. Артистка решила не паниковать, а разработала план действий в данной ситуации и поделилась инструкцией поведения со своими поклонниками.

Рекомендации следующие: "Сдать ПЦР тест всей семье, КТ или рентген тому, у кого будет ПЦР положительный", - пишет певица и добавляет: "Мы записались через онлайн на бесконтактное тестирование в одну из лабораторий, где тест возможно пройти не выходя из машины".

"Еще мы вышли на связь с нашим педиатром в Киеве. Местные врачи и киевский педиатр дали такие рекомендации: пить побольше жидкости - это основное правило, а также, по возможности, не лежать, а стараться двигаться, принимать витамины, а если температура выше 38,5, то выпить жаропонижающее. Специального лечения не существует. Есть специфические рекомендации для лиц группы риска. Также, необходимо следить за уровнем сатурации (определение степени насыщения крови кислородом). Если ниже 92, то надо вызывать скорую. Мы стали придерживаться этих рекомендаций и, конечно, максимально изолировали больного", - написала Ольга.

Симптомы заболевшего ребенка обеспокоенная мама описала так: "Температура держалась три дня, сейчас стабилизируется. Кашель не появился. Из симптомов: болела голова, был озноб и сильная слабость".

Артистка также рассказала, что результат ПЦР теста у ее ребенка оказался отрицательным и, чтобы определить, была ли это коронавирусная инфекция, им остается только сдать тест на антитела спустя некоторое время.

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