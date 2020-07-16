Украинская певица поделилась опытом, что делать, если тест на коронавирус оказался положительным
Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. Некоторые государства уже ввели режим строго карантина повторно. Первой страной в мире, которая вернулась к карантину из-за распространения коронавирусной инфекции, стал Казахстан.
Украинская певица Ольга Доля, которая сейчас находится в Казахстане, поделилась со своими подписчиками в Instagram личным опытом, как вести себя при положительном тесте на COVID-19.
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Как стало известно из публикации певицы, у нее заболел ребенок. Экспресс-тестирование на COVID-19 дало положительный результат. Артистка решила не паниковать, а разработала план действий в данной ситуации и поделилась инструкцией поведения со своими поклонниками.
Рекомендации следующие: "Сдать ПЦР тест всей семье, КТ или рентген тому, у кого будет ПЦР положительный", - пишет певица и добавляет: "Мы записались через онлайн на бесконтактное тестирование в одну из лабораторий, где тест возможно пройти не выходя из машины".
"Еще мы вышли на связь с нашим педиатром в Киеве. Местные врачи и киевский педиатр дали такие рекомендации: пить побольше жидкости - это основное правило, а также, по возможности, не лежать, а стараться двигаться, принимать витамины, а если температура выше 38,5, то выпить жаропонижающее. Специального лечения не существует. Есть специфические рекомендации для лиц группы риска. Также, необходимо следить за уровнем сатурации (определение степени насыщения крови кислородом). Если ниже 92, то надо вызывать скорую. Мы стали придерживаться этих рекомендаций и, конечно, максимально изолировали больного", - написала Ольга.
Симптомы заболевшего ребенка обеспокоенная мама описала так: "Температура держалась три дня, сейчас стабилизируется. Кашель не появился. Из симптомов: болела голова, был озноб и сильная слабость".
Артистка также рассказала, что результат ПЦР теста у ее ребенка оказался отрицательным и, чтобы определить, была ли это коронавирусная инфекция, им остается только сдать тест на антитела спустя некоторое время.
Что делать если тест на COVID-19 положительный? Хочу поделиться своим опытом! Несколько дней назад ребенок начал температурить. Так как мы серьезно относимся к эпидемии и соблюдаем все правила, мы не могли понять причину. Конечно, сразу обратились в свою страховую компанию. Там, в первую очередь, нас отправили на экспресс-тестирование по COVID-19. Его делают бесплатно и за 10 минут. Он был положительным. Эта новость заставила встрепенуться всю нашу семью. Как? Откуда? Что делать? Страховая компания сообщила, что теперь мы не их пациенты и должны обратиться в государственную поликлинику. Мы решили вначале изучить информацию, как реагировать на положительный тест, а также обратились к знакомым, которые или уже переболели, или в данный момент болеют (таких, к сожалению, не мало). Рекомендации были следующие: сдать ПЦР тест всей семье (стоимость одного теста 15,5 тыс тенге/ где-то 1 тыс грн), КТ или рентген тому, у кого будет ПЦР положительный. Мы записались через онлайн на бесконтактное тестирование в одну из лабораторий, где тест возможно пройти не выходя из машины. Еще мы вышли на связь с нашим педиатром в Киеве. Местные врачи и киевский педиатр дали такие рекомендации: пить побольше жидкости - это основное правило, а также, по возможности не лежать, а стараться двигаться, принимать витамины, если температура выше 38.5, то выпить жаропонижающее. Специального лечения не существует. Есть специфические рекомендации для лиц группы риска. Также, необходимо следить за уровнем сатурации (определение степени насыщения крови кислородом). Если ниже 92, то надо вызывать скорую. Мы стали придерживаться этих рекомендаций и, конечно, максимально изолировали больного. Через день нам удалось сдать тест ПЦР. Результат получили на следующее утро. Отрицательный!!! Теперь нам остается только сдать тест на антитела, чтобы узнать была ли это коронавирусная инфекция или нет. Пока что, мы продолжаем лечение ребенка. Температура держалась 3 дня, сейчас стабилизируется. Кашель не появился, из симптомов: болела голова, был озноб и сильная слабость. Надеемся, что на этом все закончится. Всем здоровья, берегите себя! #ольгадоля
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