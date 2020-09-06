Олег Синишин был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких неделю назад.

Прокурор Хмельницкой области Олег Синишин умер в субботу от коронавируса.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в прокуратуре области.

Синишин был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких неделю назад. Его состояние оценивалось как средне-тяжелое.

Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.

Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 6 сентября

В Украине 5 сентября обнаружены 2 тыс. 836 новых случаев COVID-19, больше всего - в Харьковской (380), Тернопольской (226) областях и в Киеве (315).

Всего в Украине с начала пандемии зарегистрировано 133 тыс. 787 случаев COVID-19, умерли 2 тыс. 811 человек, выздоровели 61 тыс. 649 человек.

По позапрошлые сутки в Киеве вирус обнаружили в 315 человек. Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 234 киевлян. На сегодня в столице уже 14 тыс. 792 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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Автор: УНИАН