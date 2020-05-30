Новое отделение "Охматдета" необходимо открыть не позднее конца лета - Зеленский

Строительство второго нового корпуса национальной детской больницы «Охматдет» было завершено в начале апреля 2020 года, его планировали открыть 1 июня.

Новое отделение национальной детской специализированной больницы «Охматдет» необходимо открыть не позднее конца лета.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Владимир Зеленский сказал на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством главы государства с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов.

Отмечается, что из-за карантина перенесено открытие нового корпуса больницы «Охматдет», хотя там и закончили основные строительные работы.

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Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открыть корпус можно будет в конце июля.

«Мы обещали отделение в июне. Понимаем - коронавирус и здесь испортил нам планы. Однако нужно современное отделение «Охматдета» открыть летом», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, строительство второго нового корпуса национальной детской специализированной больницы «Охматдет» было завершено в начале апреля 2020 года, его планировали открыть 1 июня.

Справка УНИАН. Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» было возобновлено в 2016 году после замораживания в 2013 году. В 2018 году было завершено строительство первого пускового комплекса учреждения с диагностическими отделениями.

В том же году началось строительство второго комплекса на 40 отделений, в том числе Центра детской гематологии, онкологии и трансплантации костного мозга, а также планировалось расширить отделение трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и вдвое увеличить количество операционных.

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