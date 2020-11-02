Главный санврач напомнил об условиях "красной" зоны карантина.

В случае попадания Киева в "красную" карантинную зону работу общественного транспорта могут ограничить, а на межобластной и межрегиональный транспорт - установить запрет.

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Об этом в интервью изданию "Сегодня" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он предположил, что такие ограничения могут ввести не сразу.

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение работы общественного транспорта. Другой – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", - сказал Ляшко.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

В Украине адаптивный карантин сейчас действует до 31 декабря.

Со 2 ноября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.

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Автор: Андрей Василюк