Врач рассказала, как не заразиться коронавирусом на рабочем месте (видео)

Медик говорит, что адаптация к работе в маске длится две-три недели.

После смягчения карантина все больше украинцев начали возвращаться на свои рабочие места.

Как обезопасить себя от коронавируса COVID-19 на рабочем месте, пишет ТСН.

В эфире "Сніданку з 1+1" врач Анна Горбань подчеркнула, что только выполнение всех норм в целом может защитить от болезни. Это дистанция в полтора метра, регулярное мытье рук и проветривание помещения. Во время контакта с другими людьми — очки и маска.

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Работать без маски можно при условии, что человек сам в комнате. Медик говорит, что адаптация к работе в маске длится две-три недели.

"Это навык, это привычка. Вы адаптируетесь, и ваш организм адаптируется", - рассказывает Анна Горбань.

Чтобы быстрее привыкнуть к маске, необходимо делать каждые четыре часа 15-минутный перерыв.

Относительно температуры тела, то организации устанавливают верхнюю допустимую границу по-разному: 36,9, 37 или 37,2 градуса.

По регламенту Минздрава, если у вас температура 37,2 или признаки респираторных заболеваний, то только тогда вас могут не пустить на работу. Иногда температура может подниматься и не от вирусов.

Врачи не советуют возвращаться на работу в офисы людям в зоне коронавирусного риска. Руководству также стоит подумать и о перераспределении работы для того, чтобы не нагружать людей в зоне риска задачами, предусматривающими много контактов с другими.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7 995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай.

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