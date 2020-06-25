Одесская область обновила свой антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

За последнюю неделю количество новых случаев увеличилось вдвое, по сравнению с предыдущей.

За минувшие сутки в Одесской области зафиксировано 95 новых случаев коронавирусной инфекции. Это новый антирекорд региона, на 10% больший пика заболеваемости, который фиксировали в начале мая.

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Об этом в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый. По его словам, за последнюю неделю количество новых случаев увеличилось вдвое, по сравнению с предыдущей. Ежедневно Одесский областной лабораторный центр подтверждал диагноз у более чем 30 пациентов.

«Эпидемиологи все это время призвали население соблюдать простых санитарных правил: носить маски, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей. Но, к сожалению, не все прислушались к советам и рекомендациям Минздрава. Так за минувшие сутки имеем 95 новых случаев. Этот антирекорд на 10% больше пика заболеваемости, который был в начале мая!», - отметил Куцый.

По его информации, подавляющее большинство (39 случаев) зафиксировано в Болградском районе, есть немало из Одессы (15), Измаильского (16), Овидиопольского (6) районов.

Общее количество подтвержденных в области случаев составляет 1466, «активных» — 50%.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.

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