"Большинство может инфицироваться": врач оценил угрозу "нового вируса" из Китая с "пандемическим потенциалом"
Наибольшая опасность нового штамма свиного гриппа, который обнаружили в Китае, заключается в том, что население планеты не имеет соответствующего иммунитета.
Об этом «Обозревателю» рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев. "Большинство людей может быть инфицировано", – предупредил он.
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По оценкам врача, на сегодня реальной угрозы вирус не несет, "но он имеет пандемический потенциал".
Инфекционист также объяснил, почему грипп представляет опасность для здоровья людей ежегодно: "Вирус гриппа один из самых мутабельних, он быстро меняется. Каждый сезон грипп уже немного другой. Именно поэтому у нас есть сезон гриппа ежегодно".
Как сообщают СМИ, в Китае был обнаружен вирус гриппа с "пандемическим потенциалом".
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