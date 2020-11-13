В Житомире не будут вводить карантин выходного дня.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
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«У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи. К тому же при таком количестве больных два дня «локдауна» на ситуацию не повлияют. Это подтверждают вирусологи и эпидемиологи», - написал он.
Также, по его словам, два дня назад работников городского совета выборочно тестировали на наличие антител и по результатам COVID-19 переболели 16 человек из 40.
Мэр добавил, что на следующей неделе всем работникам школ Житомира планируют сделать ИФА-тестирование.
«Получив результаты, будем решать, как открывать старшие классы», - рассказал Сухомлин.
Карантин выходного дня: что известно
- 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
- В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т. п.
- Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантинных мер в выходные дни действует безусловно и подлежит исполнению всеми субъектами хозяйствования.
- Он подчеркнул, что городская власть не имеет полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о карантине выходного дня.
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