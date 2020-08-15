29 студентов общежития в Запорожье заразились COVID-19

С начала эпидемии коронавируса в области обнаружили 1052 инфицированных.

В Запорожье коронавирус подтвердили у 29 жителей общежития местного вуза.

Об этом сообщает лабораторный центр Запорожской области.

«25 человек с легким течением заболевания госпитализированы в КНП Городская больница № 7, 4 со средней степенью тяжести госпитализированы в областную инфекционную больницу», - уточняют в пресс-службе.

Читайте такжеВ доме престарелых на Волыни произошла вспышка COVID-19 Коронавирус сначала обнаружили во второкурсника иностранного факультета. Специалистам парень рассказал, что считает себя больным с 7 августа, однако за помощью к медикам он обратился через три дня. По словам больного, у него повысилась температура, появилось першение в горле и общая слабость.

В больницу госпитализировали и соседа инфицированного, у которого тоже была респираторная симптоматика. Медики констатировали у него, кроме коронавируса, острый бронхит и ОРВИ.

Сейчас общежитие закрыли на карантин. С 11 августа с больными общались 72 человека двух общежитий, они на самоизоляции. На входе в помещения проводят температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья.

«13 и 14 августа всем контактным лицам проведены ПЦР тестирования, по результатам тестирования 13 августа выявлено 15 человек, которые в тот же день были госпитализированы», - говорится в сообщении.

14 августа обнаружили еще 11 инфицированных. Последние несколько дней специалисты провели заключительную дезинфекцию комнат, коридоров, кухни и санкомнат.

С начала эпидемии коронавируса в области обнаружили 1052 инфицированных лица. За минувшие сутки вирус подтвердили у 14 человек.

Коронавирус: последние новости за 15 августа

По состоянию на утро 15 августа коронавирус в Украине подтвердили у 1847 человек. С начала пандемии COVID-19 заразились 89 719 наших граждан.

В мире количество зараженных увеличилось до 21 160 751 с начала пандемии. При этом 13 278 215 больным удалось выздороветь.

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Автор: Яна Ставская