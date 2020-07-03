Стала известна причина массового отравления в курортной Кирилловке
Все гости базы отдыха «Днепровские зори» в курортной Кирилловке, попавшие в больницу, отравились окрошкой.
Об этом сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Александр Мащак, передает пресс-служба Запорожской ОГА.
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«По предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой. Окрошка – это блюдо без термической обработки продуктов, которую по санитарным нормам нельзя давать детям», – подчеркнул специалист.
Он добавил, что на сегодня продолжается внеплановая проверка этого заведения оздоровления, а также открыто уголовное дело.
По словам заместителя председателя ОГА Ивана Федорова, база отдыха начала работу без разрешительных документов.
«Из-за случившегося на всех базах отдыха Азовского побережья в ближайшее время будут проведены внеплановые проверки», – сказал чиновник.
Всего в больницу с симптомами отравления попали 13 отдыхающих, из них 8 детей и 5 взрослых, уточнили в администрации. Сейчас они находятся на стационарном лечении со средней степенью тяжести кишечного отравления.
Как сообщал УНИАН, 1 июля на одной из баз отдыха в курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошло массовое отравление людей. По информации Кирилловского сельсовета, было госпитализировано 15 человек.
По предварительным данным, все заболевшие питались в столовой базы отдыха. Госпитализированных также тестируют на возможное наличие коронавируса.
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