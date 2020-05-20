В Мукачево зафиксировали вспышку коронавируса в психоневрологическом интернате

Течение болезни у большинства пациентов интерната бессимптомное.

В г. Мукачево Закарпатской области в областном психоневрологическом интернатном учреждении зафиксирована вспышка COVID-19 - заболели 26 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Мукачевского городского совета со ссылкой на руководителя штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и исполняющего обязанности директора коммунального некоммерческого предприятия «Мукачевская центральная районная больница» Евгения Мешко.

По его словам, зафиксированные за последние сутки 26 новых случаев связаны с одним учреждением.

«К сожалению, инфекция попала внутрь учреждения - заболел один из сотрудников и, соответственно, имеем там вспышку», - рассказал Мешко.

Он отметил, что всего в интернате было отобрано 180 образцов для проведения ПЦР-тестирования, 130 результатов уже получено (именно среди них 26 случаев), еще 50 тестов - в работе. Результаты ожидаются сегодня.

Всего, по информации Мешко, в этом интернатном учреждении насчитывается 230 подопечных и сотрудников.

Также он уточнил, что сегодня состоялось заседание штаба по чрезвычайным ситуациям при Мукачевском городском совете, на котором приняли алгоритм действий и тактику в этом учреждении.

«Сейчас мы работаем над ликвидацией этой вспышки и тем, чтобы не допустить распространения инфекции за пределы учреждения», - уточнил руководитель штаба и добавил, что состояние больных легкое, течение болезни у большинства пациентов бессимптомное.

«Все заболевшие находятся в обсервации в пределах учреждения», - подчеркнул Мешко.