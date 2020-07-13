На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти полностью заполнены пациентами с COVID-19

Интенсивный прирост больных коронавирусной инфекцией в Закарпатской области медики фиксируют в течение последних трех недель.

На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти на 90% заполнены пациентами с COVID-19 и срочно нуждаются в значительном количестве кислородных концентраторов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Закарпатской областной государственной администрации.

Отмечается, что интенсивный прирост больных коронавирусной инфекцией в Закарпатской области медики фиксируют в течение последних трех недель.

«Например, 10 июля было зафиксировано 112 новых случаев заболевания COVID-19, вчера - 69, а уже сегодня имеем статистику 79 новых пациентов», - уточнили в пресс-центре.

По информации ОГА, пока область больше всего нуждается в кислородных концентраторах, которые насыщают организм больного кислородом.

«На сегодняшний день 40 таких аппаратов необходимы для медицинских учреждений второй и третьей волны. В среднем 10-литровый кислородный концентратор стоит 40 тыс. грн», - добавили в ОГА.

В пресс-центре также уточнили, что больницы первой волны, а это преимущественно учреждения областного подчинения, на сегодняшний день почти на 100% обеспечены такими аппаратами, их приобрели за средства областного бюджета.

«А больницы второй и третьей волны - преимущественно районного подчинения - должны закупать такие аппараты за свой счет. Пока не все заведения законтрактовали пакет COVID-19 и не имеют денег на приобретение кислородных концентраторов», - добавили в ведомстве.

Областная власть обратилась к волонтерам и меценатам с просьбой помочь в закупке кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 июня в Закарпатской области зафиксировано 3988 случаев COVID-19, 1265 человек выздоровели.

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