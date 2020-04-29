В Тернопольской области от COVID-19 умер священник, тайно проводивший частные богослужения (видео)

Мужчина вместе с еще одним гражданином попали в больницу в тяжелом состоянии.

В Тернопольской области от коронавируса умер священник, который, несмотря на карантин, продолжал проводить богослужения.

Об этом в Facebook сообщил председатель Шумской РГА Виталий Кудлак.

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По словам Кудлака, мужчина вместе с еще одним гражданином попали в больницу в тяжелом состоянии. В обоих диагностировали коронавирус.

«55-летний житель села Потуторив был священником одной из конфессий. И, несмотря на карантин, он проводил богослужения с присутствием прихожан. Отправлял тайно, в частном доме», – пояснил чиновник.

Он добавил, что медики провели большую работу по выявлению широкого круга контактных лиц. У всех уже взяты образцы для анализа на инфицирование коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.