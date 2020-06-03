В Тернопольском центре экстренной медпомощи – вспышка коронавируса

Из-за массового инфицирования работников учреждения возможны задержки с приездом «скорых».

В Тернополе COVID-19 выявили у 18 работников Центра экстренной медицинской помощи.

Об этом в видеообращении, размещенном в Facebook, сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

По его информации, за последние несколько дней среди работников подстанции экстренной медицинской помощи выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом.

«Подстанция временно закрыта. Прошу тернополян с пониманием отнестись к этой ситуации. Эта подстанция подчиняется области, но расположена в Тернополе и работают там в основном тернополяне. Как мне сообщили, в связи с этой ситуацией время доезда бригады экстренной медицинской помощи может увеличиться», - сказал Надал.

Сейчас медики устанавливают контактных лиц, у них берут анализы на ПЦР-исследования.

«Очередная вспышка показывает нам, что эпидемия еще не миновала. Поэтому я очень прошу позаботиться о себе и близких», - призвал городской голова.

В управлении здравоохранения Тернопольской ОГА сообщили, что всего на самоизоляцию отправили 80 сотрудников Центра экстренной медицинской помощи. Коронавирусом заболели не только медики, но и 5 диспетчеров.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, за последние сутки в Тернополе выявили 8 новых больных коронавирусом, вчера - 4.

Всего с начала эпидемии в Тернополе выявлено 126 случаев коронавируса, из которых 2 летальных. 89 жителей города уже выздоровели.

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