В Тернопольской области ограничен въезд в райцентр Кременец из-за большого количества больных COVID-19 (фото, видео)

Кременецкий район сейчас является лидером в области по количеству больных коронавирусом.

На Тернопольщине из-за роста количества больных COVID-19 сегодня полиция ограничила въезд в райцентр Кременец.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, отныне с целью нераспространения коронавирусной инфекции на въездах в Кременец установили полицейских посты. Они будут работать ежедневно с 7 до 22 часов.

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Михаил Белецкий, полицейские в город будут пропускать только автомобили лиц, зарегистрированных в Кременце, тех кто там работает, а также спецтранспорт, который обеспечивает важные сферы жизнедеятельности населенного пункта.

Движение других транспортных средств будет осуществляться в обход Кременца.

В самом райцентре полицейские усилили превентивную работу. В городе начали регулярно курсировать автопатрули, которые следят за соблюдением требований карантина субъектами хозяйствования и местными жителями.

Как сообщал УНИАН, после того, как на пасхальное богослужение в главном храме Почаевской лавры собрались сотни верующих, в Кременецком, а также прилегающем Шумском районах резко возросло количество инфицированных коронавирусом.

С 21 апреля почти на неделю Почаев был заблокирован полицией, жителей города не выпускали из населенного пункта, въехать в Почаев мог только спецтранспорт.

Вчера в Кременецком районе подтвердили коронавирус у двух новых больных, позавчера - у восьми, из них 6 - жители Кременца.

Сейчас Кременецкий район является лидером в области по количеству больных коронавирусом, в целом, по состоянию на 19 мая, в районе выявили 359 случаев инфицирования.

В то же время, за последние сутки на Тернопольщине не выявили ни одного нового больного.

По состоянию на 19 мая, в Тернопольской области по результатам ПЦР-исследований коронавирус подтвердили у 1081 человека, из них 22 летальных. В целом выздоровели 619 человек.