В Тернопольской области люди, контактировавшие с больными коронавирусом, массово отказываются от обследований

О потенциально инфицированных людях полиция предупреждает соседей, чтобы те не подвергали себя опасности.

В Тернопольской области люди, которые контактировали с больными коронавирусом, массово отказываются от обследований

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук, комментируя в частности стремительный рост больных в Кременецком районе, где люди на Пасху пошли на литургию в Почаевскую лавру, а также участвовали в других богослужениях с причащением.

«Устанавливаем контактных лиц, но они не очень хотят идти с нами на связь и обследоваться, говорят, что не ходили на богослужения. Обращаются, когда есть уже проявления болезни и состояние здоровья резко ухудшается», - рассказала Чайчук.

По данным начальника областного управления здравоохранения Владимира Богайчука, число лиц, уклоняющихся от обследования, весьма значительное.

«В Почаевской зоне таких сотни. В Кременецком районе мы говорим об ориентировочно 3 тыс. контактных», - отметил Богайчук.

Начальник областного управления полиции Александр Богомол добавил, что о потенциальных инфицированных полицейские вынуждены информировать соседей.

«Сотрудники лаборатории вместе с полицией устанавливают контактных лиц и предлагают им пройти обследование. Очень многие отказываются. По нашим данным, некоторые занимаются самолечением дома. О таких мы уведомляем поселковый совет, органы местного самоуправления, а также соседей: что этот человек был контактным и может иметь признаки болезни, но отказывается от обследования. Чтобы другие с таким лицом не контактировали и не подвергали себя опасности. Мы вообще предлагаем относиться к встречным людям как к потенциальному носителю коронавируса. Другого варианта нет», - сказал Богомол.

Всего по состоянию на 10:00 30 апреля в Тернопольской области, по данным областного лабораторного центра Минздрава, зафиксировано 779 случаев коронавируса, из них 14 летальных, 78 человек выздоровели.

За сутки был зафиксирован рекордный для области 71 новый случай инфицирования. С сегодняшнего дня лидером в регионе по числу лабораторно подтвержденных случаев коронавируса является Кременецкий район, где зафиксировано 193 инфицированных, в Монастыриском, который был эпицентром вспышки болезни в Тернопольской области - 177.