В Ривненской области зафиксирована вспышка CОVID-19 в психбольнице

Заболело 10 пациентов и 2 медсестры.

В Ривненской области 23 июля зафиксирована вспышка CОVID-19 в областной психиатрической больнице, расположенной в городе Острог.

Об этом сообщил главный санитарный врач Ривненской области Роман Сафонов.

По его словам, заболели 10 пациентов одного из отделений психбольницы и две медсестры. Сейчас пациенты находятся в условиях изоляции, медсестры – самоизолированы в домашних условиях.

«В отделении, где зафиксирована вспышка, находятся 39 пациентов. Сейчас изучается круг контактных лиц», - рассказал Сафонов.

Сегодня во время брифинга первый заместитель председателя Ривненской облгосадминистрации Сергей Подолин сообщил, что на следующей неделе руководство области намерено поехать в Острог, чтобы на месте выяснить ситуацию со вспышкой CОVID-19.

По состоянию на утро 24 июля в Ривненской области зафиксировано 5422 случая заболевания коронавирусом, в частности за прошедшие сутки - 96. За время пандемии в регионе от CОVID-19 умерли 92 человека, 4206 - выздоровели.

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