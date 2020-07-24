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В Ривненской области зафиксирована вспышка CОVID-19 в психбольнице

17:08, 24 июля 2020
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Пациентов и медперсонал изолировали / фото REUTERS

Об этом сообщил главный санитарный врач Ривненской области Роман Сафонов.

По его словам, заболели 10 пациентов одного из отделений психбольницы и две медсестры. Сейчас пациенты находятся в условиях изоляции, медсестры – самоизолированы в домашних условиях.

«В отделении, где зафиксирована вспышка, находятся 39 пациентов. Сейчас изучается круг контактных лиц», - рассказал Сафонов.

Сегодня во время брифинга первый заместитель председателя Ривненской облгосадминистрации Сергей Подолин сообщил, что на следующей неделе руководство области намерено поехать в Острог, чтобы на месте выяснить ситуацию со вспышкой CОVID-19.

По состоянию на утро 24 июля в Ривненской области зафиксировано 5422 случая заболевания коронавирусом, в частности за прошедшие сутки - 96. За время пандемии в регионе от CОVID-19 умерли 92 человека, 4206 - выздоровели.

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