В Ривненской области зарегистрирована вспышка COVID-19 в интернате для пожилых людей

Заболели 12 человек - 6 подопечных и 6 работников заведения.

В Ривненской области, в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов, зарегистрирована вспышка COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, о факте вспышки COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате шла речь сегодня на брифинге в Ривненской ОГА.

По словам первого заместителя главы области Сергея Подолина, пока COVID-19 заболели 12 человек - 6 подопечных и 6 работников заведения. Всего в интернате содержатся 190 человек.

Сегодня, как отмечалось во время брифинга, около интерната установлен блокпост полиции. Сейчас решается вопрос о создании бригады медиков, которая в течение 14 дней постоянно будет находиться в заведении и контактировать исключительно с его подопечными.

В целом же, как отметил во время брифинга Подолин, в области не будут смягчать карантин. По его словам, в регионе за прошедшие сутки выявлено 66 случаев заболевания COVID-19, что является антирекордом для Ривненской области.

К вопросу смягчения карантинных ограничений в области планируют вернуться через 7 дней. Если в течение этого времени будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения COVID-19, карантин ослабят.