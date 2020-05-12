В Кременчуге часть сотрудников мэрии отправили на самоизоляцию из-за COVID-19 у вице-мэра

Другие чиновники мэрии также просят, чтобы их протестировали на коронавирус.

В Кременчуге (Полтавская область) часть сотрудников мэрии были отправлены на самоизоляцию после подтверждения COVID-19 у одного из вице-мэров Дмитрия Кравченко.

Об этом Кравченко сообщил сегодня на своей странице в «Фейсбуке».

«Сегодня получил по себе положительный ПЦР-тест на коронавирус. Чувствую себя относительно хорошо», - сообщил Кравченко.

Он также отметил, что на сегодняшний день проходит лечение в домашних условиях.

В мэрии Кременчуга УНИАН также сообщили, что Кравченко заболел 9 мая и сразу сделал тест. С тех пор вице-мэр находился дома.

«Мы - мэр и вице-мэры с ним в последние дни не контактировали, поэтому мы не идем на изоляцию », - сообщила УНИАН вице-мэр Ольга Усанова.

Она также добавила, что мэр Кременчуга Виталий Малецкий и его заместители из-за болезни вице-мэра Кравченка уже сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

Кроме того, начальник управления земельных ресурсов Ирина Безверхая, руководитель инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля Юлия Тарасова, водитель, секретарь и еще один инспектор инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля, которые в последние дни контактировали с Кравченко, сегодня были отправлены на самоизоляцию.

Другие чиновники мэрии города также просят, чтобы их протестировали на коронавирус, поскольку считают вероятным заражение, учитывая то, что вице-мэр Кравченко общался с руководителями структурных подразделений.