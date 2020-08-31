В другом медучреждении, где сортируют больных, загруженность составляет 125%.

В Одессе из-за распространения коронавируса в «базовой» больнице региона (Одесская городская инфекционная больница) по COVID-19 откроют еще одно отделение.

Читайте такжеВ Украине сегодня начало действовать новое карантинное зонирование: что изменилосьКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

По ее словам, с 13 августа сортировку больных COVID-19 проводит другое медучреждение – городская клиническая больница №5, где открыто 60 коек для больных с подозрением на коронавирус.

«При этом наполняемость за последние 5 дней там составила 125%, что вызвало необходимость создания дополнительных коек», - сообщила Якименко.

Она добавила, что сейчас из-за значительного увеличения численности инфицированных готовится к открытию полубоксированное отделение на 30 коек в Одесской городской инфекционной клинической больнице. Открытие запланировано на середину сентября.

По словам Якименко, имеют место кадровые проблемы в отделении ГКБ №5, расположенном на Лидерсовском бульваре, откуда начали массово увольняться медработники. Это, в частности, связано с тем, что это медучреждение специализировалось на лечении кардиологических больных. Кроме того, 70% медиков этого учреждения - люди старше 70 лет.

«Они уволились или ушли в отпуск без содержания. Остались всего 7 врачей, которые раньше работали только с кардиологическими больными... По состоянию на 31 августа, из других лечебных учреждений города в ГКБ №5 удалось привлечь 12 врачей и одну медсестру», - рассказала директор департамента.

Кроме того, как отметила Якименко, из-за наплыва больных, инфицированных COVID-19, в «базовой» (городской инфекционной больнице) сложилась напряженная ситуация, но она функционирует полноценно. В частности, в этой больнице «по завязку» заполнено детское отделение, где пришлось поставить дополнительные койки.

По состоянию на утро 31 августа, в Одесской области зарегистрированы 7287 случаев COVID-19. Из них 3020 человек — жители Одессы. За последние сутки в регионе зарегистрированы 192 новых больных, из них 78 — одесситы.

Как уточнила Якименко, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице сейчас - 270 пациентов с COVID-19, из которых 59 — в тяжелом состоянии, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Якименко подчеркнула, что в самой Одессе умерли 48 человек, инфицированных коронавирусом. Из них 7 человек (4 мужчин и 3 женщины) - на прошлой неделе.

В их числе - 40-летний мужчина из Кировоградской области и 64-летняя женщина - жительница Ивано-Франковска, остальные пятеро - люди старше 70 лет. Смертность от коронавируса в Одессе составляет 1,5%.

Как уточнили УНИАН в департаменте здравоохранения, по состоянию на 31 августа, городская инфекционная больница, по существу, является единственным медицинским учреждением, находящимся в подчинении Одесского горсовета, которое лечит пациентов с подтвержденным COVID-19. Кроме того, инфицированных коронавирусом рожениц и беременных женщин госпитализируют в одно из отделений родильного дома №2. Также дополнительные места в ближайшее время планируется создать в ГКБ №5, где осуществляется сортировка больных. Как уточнил представитель департамента, из ГКБ №5 больных, у которых подтвержден COVID-19, должны перевозить в городскую инфекционную больницу.

Коронавирус в Одесской области:

17 августа стало известно, что в Одессе медработники массово увольняются из больницы (ГКБ №5), в которую с 13 августа начали доставлять людей с подозрением на COVID-19. За эти несколько дней уволились 2 врача и 5 медсестер, 7 младших медицинских сестер, 8 врачей ушли в отпуск без содержания.

В Одессе остановлена работа главка миграционной службы из-за COVID-19 среди сотрудников.

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Автор: Лариса Козовая