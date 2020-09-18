За сутки в городе выявлено 13 детей, заразившихся коронавирусом.

В Одессе госпитализирован младенец, инфицированный COVID-19.

Читайте также"Коронавирусный" коллапс в Одессе: в сети появились фото очередей "скорых" в больницуКак сообщили УНИАН в мэрии Одессы, за последние сутки в городе зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19 у детей.

Из них двое детей – 14-летний подросток и 6-месячный мальчик – госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №3, которая заключила договор с Национальной службой здоровья на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Еще 11 детей в возрасте от 1 года до 15-ти лет находятся на амбулаторном лечении.

По данным на 18 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 217 пациентов с COVID-19. Из них 174 человека пребывают в состоянии средней тяжести, 43 — в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Одесской области:

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Автор: Лариса Козовая