В Одессе госпитализирован младенец, инфицированный COVID-19.
Читайте также"Коронавирусный" коллапс в Одессе: в сети появились фото очередей "скорых" в больницуКак сообщили УНИАН в мэрии Одессы, за последние сутки в городе зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19 у детей.
Из них двое детей – 14-летний подросток и 6-месячный мальчик – госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №3, которая заключила договор с Национальной службой здоровья на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Еще 11 детей в возрасте от 1 года до 15-ти лет находятся на амбулаторном лечении.
По данным на 18 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 217 пациентов с COVID-19. Из них 174 человека пребывают в состоянии средней тяжести, 43 — в тяжелом состоянии.
Коронавирус в Одесской области:
- По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на утро 18 сентября в Одесском регионе зарегистрирован 10 931 случай COVID-19. За последние сутки в области зафиксирован 321 новый случай заболевания.
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