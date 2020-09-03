В Одессе массово отпраздновали День города \ omr.gov.ua

Читайте такжеВ Одессе тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на концерт ко Дню города (видео)По его словам, нарушение мер безопасности будет приводить к увеличению числа больных коронавирусом.

Об этом он сказал на брифинге, передает rbc.ua. Кроме того, по его данным, в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, составляет 66%.

"Вчера в сеть попали фотографии с празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла", - заявил он.

Степанов обратился к городской власти Одессы.

"Я понимаю, что вы сейчас все находитесь в выборах. Что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе?", - заявил он.

Министр прогнозирует вспышку заболевания в области и, в частности, в Одессе.

"Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и, непосредственно, в городе Одесса", - заявил он.

Степанов пообещал поднять этот вопрос перед контролирующими органами, чтобы сделать выводы по проведению таких мероприятий, которые несут прямую угрозу жизни граждан.

Как праздновали День Одессы:

2 сентября, в Одессе праздновали День города. Несмотря на карантинные ограничения тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице и на прилегающем к ней Приморском бульваре на праздничный гала-концерт. Люди находились близко друг к другу, не сохраняя социальной дистанции. Кроме этого защитные маски практически никто не надел.

На концерт люди пришли без масок \ Думская

Также в на Алле звезд по случаю Дня города открыли пять новых звезд - Исаака Дунаевского, Ивана Бунина, Ивана Куприна, Павла Вирского и комик-труппы «Маски». В церемонии, прошедшей на улице Ланжероновской, приняло участие много людей. Они также были без масок и не соблюдали дистанцию.

О социальной дистанции также все забыли \ Думская

Коронавирус в Одесской области: 

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Автор: УНИАН