Он отметил, что "не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области".

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал празднование Дня города Одессы.

Читайте такжеВ Одессе тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на концерт ко Дню города (видео)По его словам, нарушение мер безопасности будет приводить к увеличению числа больных коронавирусом.

Об этом он сказал на брифинге, передает rbc.ua. Кроме того, по его данным, в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, составляет 66%.

"Вчера в сеть попали фотографии с празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла", - заявил он.

Степанов обратился к городской власти Одессы.

"Я понимаю, что вы сейчас все находитесь в выборах. Что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе?", - заявил он.

Министр прогнозирует вспышку заболевания в области и, в частности, в Одессе.

"Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и, непосредственно, в городе Одесса", - заявил он.

Степанов пообещал поднять этот вопрос перед контролирующими органами, чтобы сделать выводы по проведению таких мероприятий, которые несут прямую угрозу жизни граждан.

Как праздновали День Одессы:

2 сентября, в Одессе праздновали День города. Несмотря на карантинные ограничения тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице и на прилегающем к ней Приморском бульваре на праздничный гала-концерт. Люди находились близко друг к другу, не сохраняя социальной дистанции. Кроме этого защитные маски практически никто не надел.

Также в на Алле звезд по случаю Дня города открыли пять новых звезд - Исаака Дунаевского, Ивана Бунина, Ивана Куприна, Павла Вирского и комик-труппы «Маски». В церемонии, прошедшей на улице Ланжероновской, приняло участие много людей. Они также были без масок и не соблюдали дистанцию.

Коронавирус в Одесской области:

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Автор: УНИАН