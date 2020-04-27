В Мукачево зафиксировали вспышку коронавируса на станции экстренной помощи: заболели 16 медиков.
В Мукачево на Закарпатье зафиксировали вспышку коронавирусной болезни на территории станции экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
Сообщается, что ПЦР-тестирование уже прошли 25 работников, у 16 из них подтвержден COVID-19. Также заболевание обнаружили у трех контактных лиц.
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"Сегодня, комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение немедленно принять все необходимые меры для локализации очага заболевания и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Мукачевской ОТГ. Работников скорой отправили на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшие ПЦР-тестирование. Все работники будут протестированы методом ПЦР, и к работе будут допускаться только здоровые работники", - заявили в горсовете.
Кроме того, рассказывают чиновники, до того, пока не будут известны результаты исследований, станция будет закрыта.
Как сообщал УНИАН, ранее на Закарпатье подтвердили коронавирус у двух священников УПЦ Московского патриархата.
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