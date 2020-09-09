Главу Львовского облсовета госпитализировали / LB.ua
Состояние председателя Львовского областного совета Александра Ганущина, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию, ухудшилось.
Как сообщает местное издание "Леополіс", 8 сентября его госпитализировали в региональный фтизиопульмонологический центр. До этого чиновник лечился дома.
"Прес-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу предоставить какую-то дополнительную информацию относительно этой ситуации ответила, что в настоящее время не может прокомментировать эту новость", - пишет издание.
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