Ранее чиновник сам сообщил о болезни.

Состояние председателя Львовского областного совета Александра Ганущина, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию, ухудшилось.

Как сообщает местное издание "Леополіс", 8 сентября его госпитализировали в региональный фтизиопульмонологический центр. До этого чиновник лечился дома.

"Прес-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу предоставить какую-то дополнительную информацию относительно этой ситуации ответила, что в настоящее время не может прокомментировать эту новость", - пишет издание.

Коронавирус у председателя Львовского облсовета: что известно

31 августа чиновник сообщил в Facebook о том, что заразился COVID-19.

4 сентября Ганущин написал, что находится самоизоляции.

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Автор: Юрий Годован