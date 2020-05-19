От COVID-19 скончался главный врач профильной больницы в оккупированном Луганске

Накануне врачу пришлось в одной лишь маске разнимать инфицированных в специальном боксе.

От осложнений COVID-19 скончался главный врач многопрофильной больницы оккупированного Луганска Алексей Навроцкий.

Об этом сообщают Донбасс Реалии Радио Свобода со ссылкой на двух медиков заведения.

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Навроцкий находился в реанимации с двухсторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врач получил положительный тест 1 мая, тогда же недугом заразились его жена и ребенок. Через три дня мужчину госпитализировали в больницу.

По словам медиков, Навроцкий лишь в одной защитной маске разнимал двух пациентов с подтвержденным COVID-19. Вспышка в медучреждении случилась 5 мая.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 (+13 за сутки) летальных, 5632 (+356) пациенты выздоровели.