В Херсоне больницу закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

В больнице уже выявлено девять больных COVID-19, среди которых шесть медработников и три пациента реанимационного отделения.

Больница им.О.С. Лучанского с сегодняшнего дня, 5 июля, идет на карантин. Среди медработников учреждения и пациентов зафиксировали вспышку нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает сайт Херсонской ОГА.

"В связи с выявлением вспышки коронавирусной инфекции у пациентов и медицинских работников Херсонской городской клинической больницы им. О.С.Лучанського, в заведении от 5 по 18 августа будет прекращено выписку и прием взрослых и детей планового, ургентного (неотложного) порядка, беременных, рожениц, родильниц ", - говорится в сообщении.

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В больнице уже выявлено девять больных COVID-19, среди которых шесть медработников и три пациента реанимационного отделения.

"У всех пациентов и медработников реанимационное отделение больницы им.О.С.Лучанського, а также касательных отделений после выявления первого случая были отобраны более 90 проб биоматериалов, еще 97 отобрано сегодня. Сейчас продолжается исследование этих материалов", - добавили в сообщении.

В то же время выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста.

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