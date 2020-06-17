Власти Черновцов ослабили карантин, разрешив работу бань и аттракционов

Також с сегодняшнего дня в городе расширят перечень категорий людей, которые смогут пользоваться общественным спецтранспортом.

В Черновцах городские власти решили частично ослабить карантин, который был введен 16 марта из-за угрозы распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром в горсовете на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение с сегодняшнего дня разрешить работу бань, саун и аттракционов на территории Черновцов.

Кроме того, комиссия расширила перечень пассажиров, которые могут пользоваться общественным транспортом, курсирующим в режиме специальных перевозок. Отныне маршрутками и троллейбусами смогут пользоваться ветераны АТО/ООС, участники боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, люди с инвалидностью, а также дети в возрасте до десяти лет в сопровождении родителей.

Накануне мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил о положительной динамике уменьшения количества инфицированных коронавирусом в Черновцах. Также он анонсировал ослабление карантина в городе.

«Это долгожданное для Черновцов событие. Однако терять бдительность и осторожность еще рано. Это снижение происходит благодаря тому, что большинство горожан сознательные и осторожные», - написал Каспрук на своей странице в Facebook.

Как известно, Черновицкая область остается лидером среди регионов Украины по количеству установленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 17 июня, в области зафиксировано 4089 случаев заболевания.

Как сообщал УНИАН, в Украине коронавирусной болезни COVID-19 заболели уже 33 тыс. 234 человека, а за прошедшие сутки был установлен очередной антирекорд по количеству новых заражений - 758. При этом, наибольшее количество новых случаев заболевания СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

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