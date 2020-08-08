В Черновицкой области район попал в "красную зону" из-за массовых празднований свадеб

Около 20% гостей, которые посетили три многолюдные свадьбы, заболели коронавирусом.

В Черновицкой области Кицманский район снова попал в «красной» зоны карантина, «взрыв» коронавируса произошел из-за трех массовых свадеб.

Об этом на брифинге рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет Громадське.

«Многолюдные свадьбы в буковинском стиле с размахом, 300, 400, 500 гостей одной свадьбе. Три таких свадьбы и загнали весь район в так называемую красную зону», — подчеркнул он.

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По словам главы ОГА, уже сейчас коронавирус подтвердили у 20% гостей этих свадеб, еще куда большее число людей находятся пока в статусе контактных лиц.

Главный санитарный врач области Наталья Гопко уточнила, что 20% является лишь предварительным показателем, поскольку тестирование продолжается.

Осачук также рассказал, что всего на Буковине около сотни жителей ежедневно получают подтвержденный диагноз, хотя месяц назад было около 20.

«Объяснение этой ситуации лежит на поверхности. После существенных послаблений карантина большинство людей абсолютно легкомысленно перешли жить в формат нормального свободного уклада жизни», — сказал он.

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