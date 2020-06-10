В Черниговской области составили админпротокол на больную COVID-19 медсестру, которая нарушила карантин и торговала на рынке

Женщина никому не сообщила, что инфицирована. Медработница нарушила режим самоизоляции на второй день после подписания обязательства.

В Черниговской области составлен админпротокол на больную COVID-19 медсестру, которая работает в столичной клинике и нарушила режим самоизоляции.

Как сообщила секретарь Лосиновского поселкового совета Наталья Кошарная, 46-летняя жительница села Леонидовка (входит в состав громады) работает в столичной клинике.

«Там заразились немало медработников, и жительница Леонидовки, ее тест на коронавирус тоже был положительным. Она приехала домой на самоизоляцию и никому не сообщила, что инфицирована», - отметила Кошарная.

По ее словам, больная медсестра посещала местную больницу, а также, как сообщают местные жители, даже торговала на местном рынке. Нарушение режима самоизоляции обнаружили полицейские: медработница нарушила режим самоизоляции на второй день после подписания обязательства.

По информации сектора коммуникаций ГУНП в Черниговской области, 6 июня на жительницу с. Леонидовка Нежинского района составлен протокол по ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

«Заразила ли инфицированная женщина кого-то еще - теперь необходимо проверить новыми тестами для широкого круга лиц. Значительное количество медперсонала больницы после контакта с этой пациенткой отныне также на самоизоляции. Имея непосредственное отношение к системе здравоохранения, женщина сознательно поставила под угрозу жизни и здоровье своих же коллег», - отметили в секторе коммуникаций ГУНП в области.

За этот поступок женщине придется отвечать перед судом. Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч - 34 тысячи грн).

Как уточнила Кошарная, сейчас инфицированная женщина находится по месту своего жительства в селе Леонидовка; режима самоизоляции не нарушает. У трех медработников, с которыми она контактировала, результаты тестов оказались отрицательными. Контактные сельские жители также сейчас находятся на самоизоляции.

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