В Чернигове с 1 июня начнут работать детсады и спортклубы

С 10 июня полноценно заработают кафе и рестораны: посетителей будут принимать не только на летних площадках, но и в помещениях.

В Чернигове с 1 июня начнут работать детские сады и спортклубы, а с 10 июня полноценную деятельность начнут кафе и рестораны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговского городского совета, соответствующее распоряжение подписал сегодня мэр Владислав Атрошенко.

Согласно документу, с 1 июня в Чернигове разрешается работа дошкольных учебных заведений, учреждений физкультуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров. Как для садов, так и спортивных центров, группы для занятий ограничиваются по количеству - не более 10 человек. В то же время с началом лета разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых будут участвовать не более 50 человек. Также разрешена работа музыкальных и художественных школ города.

С 10 июня, согласно распоряжению городского головы, будет разрешено учреждениям питания принимать посетителей не только на летних площадках, но и в помещениях. Также разрешат деятельность учреждений культуры, в частности, с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе проведение культурных мероприятий на свежем воздухе; проведение мероприятий в помещениях рекомендуется осуществлять исключительно при условии пребывания не более одного человека на 5 квадратных метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

Ослабление карантина в городе должно происходить с соблюдением всех эпидемиологических требований. Как напомнил заместитель городского головы Александр Ломако, правительство определило критерии, согласно которым можно вводить адаптивный карантин: это инцидентность - до 12 человек на 100 тысяч населения (в течение недели); загруженность коек - до 50% в опорных больницах; а также тестирование - более 12 человек на 100 тысяч населения.

«Чернигов имеет достаточно хорошие показатели за неделю (18-25 мая) - 3,5 больных на 100 тыс. населения; занято 9 коек в инфекционном отделении 2-й больницы (13,8%) и проводится 125 тестов на 100 тыс. населения. Соответственно, если эти показатели не будут ухудшаться в городе и области, будет действовать ослабление карантина», - написал Ломако на своей странице в Facebook.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Черниговской области зарегистрировано 134 случая заболевания коронавирусом, в том числе 49 человек уже выздоровели, 6 - умерли.

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