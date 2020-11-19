Иногда болеют целые села, но люди продолжают ходить без масок и игнорировать карантинные ограничения.

В Черкасской области сложилась критическая ситуация с госпитализацией больных COVID-19. Медицинские учреждения не могут принимать инфицированных из-за нехватки кислорода.

Об этом говорится в материале Обозреватель.

В Черкассах из-за недостатка койко-мест собрались перепрофилировать роддом, куда хотят провести 54 кислородных точки. Но пока их там нет.

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"У нас к дракам доходит. Привозят тяжелого пациента, который уже не передвигается. Надо найти место. Приходится освобождать постели, переводить пациента, которому стало легче, в другую палату. Начинается скандал, он буквально цепляется за кислородную маску и не уходит", – цитирует издание слова медсестры из Черкасской горбольницы №3.

Госпитализируют в Черкассах только граждан с тяжелыми осложнениями от коронавируса.

В то же время, по словам врача Черкасской областной больницы Александра Дудника, в регионе места для инфицированных есть.

«Я вот вижу у нас 19 таких больниц, и свободные места еще есть. Если у нас все кровати с кислородными точками заняты, то к нам пациентов уже не везут. Если место освобождается, мы забираем из районов тяжелых больных», – пояснил он.

Сейчас в областной больнице всего 50 кислородных точек, которые планируют увеличить в полтора раза.

Между тем, в районах регионов ситуация с кислородом еще хуже. Из-за недостатка «ковидных» кроватей пациентов выписывают домой, советуя купить передвижной концентратор. Однако часто и тяжелых больных не удается пристроить к медучреждению.

Иногда болеют целые села, но люди продолжают ходить без масок и игнорировать карантинные ограничения в общественных местах и транспорте.

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Автор: УНИАН