За последние сутки в регионе обнаружили 196 новых больных COVID-19.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, ранее поскандаливший с президентом и правительством относительно эффективности введения карантина, сам инфицировался COVID-19.

Об этом он заявил в Facebook.

Читайте такжеТотальный карантин в Украине могут ввести "очень неожиданно" – врач

"Вы, наверное, уже знаете. Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в третьей городской больнице, стал "плюсовый". Чувствую себя нормально, с четверга нахожусь на изоляции. Чувствую себя хорошо, работаю дистанционно с документами", - рассказал на камеру Бондаренко.

Скандал с Киевом у Бондаренко случился после того, как город ослабил карантинные ограничения 30 апреля, несмотря на постановление Кабинета министров. Тогда городской голова уверял, что повода усиливать карантин в Черкассах нет, ситуация с COVID-19 контролируемая.

В интервью местным СМИ в августе мэр Черкасс также заявлял о неэффективности ношения медицинских масок: "Если есть гарантия и человек болен, то это понятно, что надо надевать. А если человек здоров? Какая маска?", – отвечал Бондаренко.

По состоянию на 10 ноября в Черкасской области с начала эпидемии COVID-19 инфицировались 10 919 жителей, из них выздоровели 6 323. За последние сутки в регионе обнаружили 196 новых больных.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская