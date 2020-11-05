В первой городской больнице Черкассах пациенты, выписываясь, украли необходимый для лечения инфицированных препарат.
Об этом в Facebook сообщил директор госпиталя Тимофей Тронц.
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По его словам, сейчас в больнице находится 31 пациент с COVID-19. Ситуацию для медиков усложнил и недавний поступок бывших инфицированных.
Пациенты лежали в больнице с коронавирусом. Но после своей выписки забрали с собой не только собственные вещи, но и захватили устройства для увлажнения кислорода.
Эти аппараты были без кислорода, отмечает Тронц. Эта техника жизненно необходима для лечения пациентов с осложнениями от COVID-19.
"Кислород через них (аппараты – УНИАН) проходит и увлажняется для кислородной терапии", – пояснил врач.
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