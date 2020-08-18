В Херсонской городской больнице количество выявленных случаев COVID-19 увеличилась до 30

В частности, COVID-19 выявлен у 18 медработников.

В Херсонской городской клинической больнице им. А.С. Лучанского количество выявленных случаев COVID-19 увеличилась до 30.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

«В настоящее время в больнице им. А.С. Лучанского выявлено 30 случаев инфицирования коронавирусом: 18 медицинских работников, 1 работник больницы, который не является медработником, 5 пациентов, находящихся в больнице на лечении, 6 человек, которые контактировали с инфицированными», - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что 10 человек из этого очага находятся в областной инфекционной больнице, из них 8 человек - медицинские работники, 2 человека в состоянии средней тяжести, 20 человек наблюдаются дома. Трое больных, переведенных из больницы им. А.С. Лучанского, умерли.

В связи с этим председатель ОГА Юрий Гусев во время сегодняшнего селекторного совещания отметил, что служебное расследование в отношении событий в больнице должно завершиться до конца недели.

«У меня просьба ускорить расследование и сделать выводы из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому жду предложений по результатам этого расследования до конца недели», - заявил Гусев.

Коронавирус в Херсоне:

С 5 августа Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского из-за вспышки COVID-19 временно прекратила выписку и прием больных.

В то время в больнице было выявлено 9 больных COVID-19, среди которых 6 медработников и 3 пациентов реанимационного отделения.

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Автор: Светлана Макринская