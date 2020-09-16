Депутаты горсовета призывают предоставить дополнительную дотацию в качестве компенсации доходов местных бюджетов, потерянных из-за карантина.

Черновицкий городской совет обратился в Кабинет министров Украины с просьбой компенсировать городу ущерб, который Черновцы получили в результате карантина из-за коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на сессии большинством голосов.

В тексте обращения отмечается, что местный бюджет Черновцов в течение карантина получил более 60 миллионов гривен. Вместе с тем, на противодействие распространению коронавирусной инфекции из бюджета выделили более 100 млн грн.

«Черновицкий городской совет обращается с просьбой возобновить действие статьи 103 Бюджетного кодекса Украины на 2020 год, предусмотреть дополнительную дотацию местным бюджетам в качестве компенсации доходов местных бюджетов, утраченных вследствие карантина», - говорится в принятом обращении к правительству.

Напомним, ранее секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан заявлял, что он намерен просить у правительства возмещения примерно 140 млн грн, которые были причинены Черновцам в результате карантина.

Сейчас в Черновицкой области «красная» зона, которая предусматривает наиболее строгие ограничения, которые действует в Черновцах, Герцаевском, Кельменецком, Кицманском, Новоселицком и Сторожинецком районах. В указанных регионах все учебные заведения переведены на дистанционный режим работы.

В Черновцах местные жители неоднократно устраивали акции протеста против карантинных ограничений, которые были введены после вхождения города в «красную» зону.

14 сентября секретарь Черновицкого горсовета Продан подписал и направил судебный иск в Киевский окружной административный суд об отмене установленной Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций «красной» карантинной зоны на территории Черновцов.

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Автор: Николай Кобылюк