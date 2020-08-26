На Буковине двое инфицированных COVID-19 посетили свадьбу, начато расследование

По результатам этого расследования чиновники будут обращаться в правоохранительные органы.

В Черновицкой области медики проводят эпидемиологическое расследование случаев, когда местные жители с подтвержденными случаями COVID-19 или с подозрением на болезнь приходили на свадьбу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

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По ее словам, в одном из районов Черновицкой области свадебная дружка с симптомами коронавирусной болезни присутствовала на двух свадьбах.

Кроме того, медики зафиксировали случай, когда подвенечная матка (родственница одного из молодоженов, которая во время свадебных торжеств и брака вместе со своим мужем - свадебным отцом - несет особую миссию - УНИАН) с положительным результатом теста на COVID-19 пришла на свадьбу.

Как отметила Гусь, по результатам эпидемиологического расследования, которое проводится по этим случаям, чиновники будут обращаться в правоохранительные органы.

«Нам известно, что дружка на свадьбе не знала о своем диагнозе, хотя имела клинические симптомы COVID-19. А у подвенечной матки уже был положительный ПЦР-тест, однако она не отказалась от участия в таком массовом мероприятии. Конечно, гости об этом не знали», - сообщила Гусак.

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По состоянию на 26 августа в Черновицкой области зафиксировано 9541 случай инфицирования COVID-19. Среди них 5964 человека выздоровели, 266 - умерли.

За прошедшие сутки в области зафиксировали 170 новых случаев заражения коронавирусом. По информации Минздрава, это один из самых высоких показателей заражения среди регионов Украины за прошедшие сутки.

Согласно решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС от 20 августа, город Черновцы, Заставнонский и Кицманский районы Черновицкой области вошли в «красную» карантинную зону, где действуют жесткие ограничения на работу предприятий торговли, общественного питания, образования, а также общественного транспорта.

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Автор: Николай Кобылюк