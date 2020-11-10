По словам министра здравоохранения, все плановые операции при онкологических заболеваниях и родах будут проводиться в полном объеме.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все плановые операции, отсрочка которых угрожает жизни пациента, будут проводиться в украинских больницах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время ежедневного онлайн-брифинга.

«У нас остановлены определенные операции, определенные плановые госпитализации, но это не касается плановых госпитализаций и плановых оперативных вмешательств, отсрочка которых угрожает жизни», - заявил он.

«Те же онкологические заболевания – будут (проводиться плановые госпитализации и операции – УНИАН) в полном объеме, любые вещи, связанные с родами. Никто ничего не останавливает, понятно, что в полном объеме наши врачи и медицинские работники, которые и ранее, будут оказывать всю медицинскую помощь», - добавил министр.

Новые карантинные ограничения в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко после селекторного совещания у президента заявил, что с 9 ноября украинские больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут только на лечение ургентных больных и пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 тыс. 179 новых случаев коронавирусной болезни. Всего за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 479 тыс. 197 человек; умерли 8 тыс. 759; выздоровели – 214 тыс. 657 человек.

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Автор: Дмитрий Захаров