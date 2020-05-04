Назван очаг распространения коронавируса в Одесской области

Всего в Одесской области зафиксировано 427 инфицированных людей.

Из 18 новых случаев коронавируса, выявленных в Одесской области за сутки, 17 зафиксировано в Подольске.

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Об этом сообщил председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый в соцсети. Он отметил, что общее число больных в городе составляет 195 человек, а всего в области зафиксировано 427 инфицированных.

"В Подольске количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" составляет 195 человек. Из 18 новых выявленных случаев в Одесской области за сутки, 17 зафиксировано в Подольске. Наша группа экспертов медицины катастроф продолжает работать в городе и оказывать помощь всем нуждающимся", - сообщал Куцый.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОЗ, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.