Больных COVID-19 из подтопленной больницы на Прикарпатье не эвакуировали – Степанов

Всего в больнице находится девять больных коронавирусом.

Инфицированных коронавирусом пациентов не эвакуировали из подтопленной больницы города Галич Ивано-Франковской области.

Об этом в эфире "Право на власть" сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Он уточнил, что в больнице были затоплены подвальные помещения.

«Мы, конечно, начали готовиться к возможной эвакуации: были разработаны маршруты. Были эвакуированы только три роженицы, остальные не были эвакуированы», – сказал он.

Сейчас ситуация в медучреждении контролируемая, уверяет министр.

«Там находится девять больных коронавирусом, но эвакуация на данную минуту уже не нужна. То есть, ситуация стабилизировалась», – уточнил Денисов, добавив, что от «большой воды» пострадало 11 больниц этого региона.

Как сообщал УНИАН, в районную больницу с инфицированными COVID-19 затопило 24 июня после сильных дождей и выхода рек из берегов. Тогда глава Минздрава заявил, что проводится эвакуация больных.

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