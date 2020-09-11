Центральный рынок Чернигова без предупреждения посетил Максим Степанов с инспекцией.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что был на центральном рынке в Чернигове и сообщил о нарушениях. Он заявил, что около 70% продавцов носили маску на подбородке.

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Об этом на брифинге сообщи министр здравоохранения Максим Степанов

Кроме того, он обратился к местным властям города с просьбой организовать соблюдение правил карантина, в частности, на этом рынке.

"Очень маленькое количество людей, которые были в масках", - рассказал он о ситуации на рынке.

Нарушение карантина в Украине: что известно

Мэры Ивано-Франковска и Тернополя заявили о намерении подать в суд на Кабинет министров из-за попадания городов в "красную зону" карантина.

Кроме этого сообщалось, что Тернополь отказался выполнять карантинные требования "красной зоны". При этом в полиции заявили, что готовы привлекать к ответственности в случае нарушения.

Впервые более трех тысяч за сутки - новый скачок заболеваемости COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки, а именно - 3144. 53 человека от осложнений умерли.

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Автор: Виктория Гордиенко