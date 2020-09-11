Центральный рынок Чернигова без предупреждения посетил Максим Степанов с инспекцией / фото УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что был на центральном рынке в Чернигове и сообщил о нарушениях. Он заявил, что около 70% продавцов носили маску на подбородке.

Читайте такжеВ Киеве на рынке "Троещина" зафиксировали вспышку коронавируса

Об этом  на брифинге сообщи министр здравоохранения Максим Степанов

Кроме того, он обратился к местным властям города с просьбой организовать соблюдение правил карантина, в частности, на этом рынке.

"Очень маленькое количество людей, которые были в масках", - рассказал он о ситуации на рынке.

Нарушение карантина в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко