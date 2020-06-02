Незаконно продавал рецепты на наркотические средства: в Киеве главный врач частного медучреждения попал под суд

За выдачу одного рецепта ему платили от 350 до 450 грн.

В Киеве будут судить главного врача частного медицинского учреждения, который незаконно продавал рецепты на наркотические средства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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Досудебным расследованием установлено, что главный врач одного из частных медучреждений за денежные средства выдавал рецепты на право приобретения наркотических средств - метадона и бупренорфина - вопреки правилам выписывания рецептов и лекарственных средств и изделий медицинского назначения, при отсутствии медицинских показаний и оснований. За выдачу одного рецепта ему платили от 350 до 450 грн.

Обвинительный акт по подозрению главного врача в совершении уголовного преступления, предусмотренного чч. 1, 2 ст. 319 УК Украины (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств) направлен в Деснянский районный суд города Киева.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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