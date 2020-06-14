Нардеп сообщил о еще одном случае COVID-19 среди депутатов Рады
12:51, 14 июня 2020Страна
122 0
По состоянию на 3 июня на больничном из-за коронавируса находились два народных депутата от "Слуги народа" Валерий Божик и Юрий Аристов, а также депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич.
Максим Перебийнис мог заболеть коронавирусом / Facebook
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебийнис заболел коронавирусной инфекцией.
Читайте такжеПЦР-тесты не выявили коронавирус у членов Офиса президента и министров, вернувшихся из Франции
Об этом в своем Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"COVID-19 заболел нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнис", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 июня на больничном из-за коронавируса находились два народных депутата от "Слуги народа" Валерий Божик и Юрий Аристов, а также депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич.
По данным Минздрава, по состоянию на сегодня, 14 июня, в Украине на COVID-19 заболели 31 тыс. 154 лица, из них за минувшие сутки - 648.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter