Нардеп сообщил о еще одном случае COVID-19 среди депутатов Рады

По состоянию на 3 июня на больничном из-за коронавируса находились два народных депутата от "Слуги народа" Валерий Божик и Юрий Аристов, а также депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебийнис заболел коронавирусной инфекцией.

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Об этом в своем Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"COVID-19 заболел нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнис", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 июня на больничном из-за коронавируса находились два народных депутата от "Слуги народа" Валерий Божик и Юрий Аристов, а также депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич.

По данным Минздрава, по состоянию на сегодня, 14 июня, в Украине на COVID-19 заболели 31 тыс. 154 лица, из них за минувшие сутки - 648.

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