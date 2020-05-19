Нардепы просят Шмыгаля и Степанова отчитаться о выплате медработникам 300% доплат

В заявлении с подписями более 60 депутатов говорится, что к ним обращаются медицинские работники, которые обслуживают пациентов с COVID-19, и не получили доплаты.

Народные депутаты обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову с предложением отчитаться о выплате медицинским работникам доплат в размере до 300% заработной платы.

Соответствующее обращение к премьеру и министру здравоохранения обнародовала в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отмечается, что к депутатам обращаются медицинские работники, которые обслуживают пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и которые не получили соответствующую доплату.

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В этой связи депутаты просят Шмыгаля и Степанова ответить на ряд вопросов с учетом необходимости безотлагательного решения вопроса выплаты 300% доплат.

В частности, речь идет о количестве в разрезе областей медработников, имеющих право получить 300% доплату за март, количестве и перечне больниц и медработников, имеющих право получить 300% доплату за март по состоянию на 15 мая и количестве медработников, получивших эту доплату.

Также депутаты хотят узнать, какой размер 300% доплаты в разрезе каждой больницы и области отдельно в марте, количестве и перечне больниц и медработников, имеющих право получить доплату за апрель и когда медработники получат доплату за апрель.

Кроме того, депутаты обращаются за разъяснением, почему решение правительства от 24 апреля о 300% доплат применяется с 1 апреля, а не 1 марта, а также почему решение правительства было принято 24 апреля, а не до 9 апреля, как это было предусмотрено нормой соответствующего закона, который был принят 30 марта.

Под соответствующим обращением подписались более 60 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

6 мая на заседании правительства в ответ на обвинения в том, что многие медработники не получили обещанные властью доплаты Степанов заявил, что проблема возникла из-за действий областных властей. По его словам, на места была направлена медицинская субвенция за март в размере 905 млн грн. При этом повышенные оклады необходимо было выплатить 5 тыс. 435 медикам, задействованным в борьбе с COVID-19 - на это необходимо 181,661 млн грн. То есть, по словам министра, средств хватало, однако местные власти начали искать поводы, чтобы эти деньги не выплачивать, и чиновники начали пользоваться приказом Минсоцполитики от 2003 года, которым предусмотрены доплаты за фактически отработанное время.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главы облгосадминистраций могут быть лишены зарплат или должностей, если в подчиненных им областях медики не получат надбавки за работу с больными COVID-19.

18 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 14 областей полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные области рассчитаются в ближайшие дни.

19 мая министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что в настоящее время почти все области выплатили за март 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19.