Почти все регионы выплатили за март 300% надбавки медикам - Степанов

Министр здравоохранения отметил, что повышенную зарплату за март получили более 10 тыс. медицинских работников, а Национальная служба здоровья Украины начала выплаты за апрель.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что почти все регионы выплатили за март 300% надбавки медикам, которые работают с больными COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Что касается выплат зарплат за март, я хочу подчеркнуть, что правительство в полном объеме перечислило эти средства в апреле. Сегодня мы мониторим ситуацию и контролируем выплаты уже по каждой области в разрезе каждого учреждения здравоохранения. По той информации, которую Минздрав получает от областей с подписями руководителей каждой области, почти все области, согласно отчетам, выплатили (повышенную - УНИАН) зарплату», - заявил он.

Степанов отметил, что повышенную зарплату получили более 10 тыс. медицинских работников, работавших с COVID-19 в марте.

«Но информация уточняется, я думаю, что сегодня она будет окончательная и мы уже тогда очень четко скажем, что в каждой области происходит. На сегодняшний день - это и Киевская, и Львовская, и Херсонская области, почти все по их отчетам выплатили заработную плату медикам», - добавил он.

Кроме того, Степанов отметил, что повышенная заработная плата медикам, которые работают с больными COVID-19 за апрель, выплачивается по заключенным договорам с Национальной службой здоровья с медицинскими учреждениями.

«Сегодня утром заключены договоры со всеми экстренными медицинскими помощами, началось перечисление средств согласно информации НСЗУ. Я требую от НСЗУ ускорить этот процесс», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

6 мая на заседании правительства в ответ на обвинения в том, что многие медработники не получили обещанные властью доплаты, Степанов заявил, что проблема возникла из-за действий областных властей. По его словам, на места была направлена медицинская субвенция за март в размере 905 млн грн. Повышенные оклады необходимо было выплатить 5 тыс. 435 медикам, задействованным в борьбе с COVID-19 - на что нужно 181,661 млн грн. То есть средств хватало, однако местные власти начали искать поводы, чтобы эти деньги не выплачивать. Чиновники, по словам министра, стали пользоваться приказом Минсоцполитики от 2003 года, которым предусмотрены доплаты за фактически отработанное время.

6 мая президент Владимир Зеленский заявил, что главы облгосадминистраций могут быть лишены зарплат или должностей, если в подчиненных им областях медики не получат надбавки за работу с больными COVID-19.