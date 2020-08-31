Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья на Оксану Мовчан.

Правительство назначило директора департамента договорной работы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрея Виленского на должность и.о. председателя НСЗУ вместо Оксаны Мовчан.

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Об этом народный депутат от «Слуги народа», представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.

Мокан отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание правительства, на котором рассматривались кадровые вопросы.

В частности, Кабмин принял решение о признании утратившим силу свое распоряжение от 4 декабря 2019 года о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины на Мовчан.

Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя НСЗУ на Виленского.

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Автор: Константин Гончаров