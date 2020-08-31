Правительство назначило директора департамента договорной работы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрея Виленского на должность и.о. председателя НСЗУ вместо Оксаны Мовчан.
Читайте такжеНСЗУ выплатила центрам экстренной медицинской помощи за апрель-май дополнительно почти 300 миллионов
Об этом народный депутат от «Слуги народа», представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.
Мокан отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание правительства, на котором рассматривались кадровые вопросы.
В частности, Кабмин принял решение о признании утратившим силу свое распоряжение от 4 декабря 2019 года о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины на Мовчан.
Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя НСЗУ на Виленского.
Новости по теме:
- Степанов сегодня намерен провести собеседования с кандидатами на пост главы НСЗУ
- НСЗУ подготовила на следующий год новый пакет "Мобильная психиатрическая помощь"
- НСЗУ на следующей неделе завершит выплаты за май медучреждениям, оказывающим помощь больным COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram