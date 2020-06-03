На военном заводе в Каменце-Подольском произошла вспышка коронавируса
13:57, 03 июня 2020Страна
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На сегодня в городе 99 больных с коронавирусом.
На заводе "Укроборонпрома" - вспышка коронавируса / УНИАН
На государственном НТК «Завод точной механики» зафиксировано семь новых случаев COVID-19.
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Об этом в Facebook сообщил мэр Каменца-Подольского Михаил Симашкевич.
«Семь новых случаев COVIDа зафиксировано на заводе точной механики. Таким образом по состоянию на 9.30 количество больных в городе с начала эпидемии - 99. Выздоровели 25 человек, на амбулаторном лечении - 47, госпитализировано – 27», - сообщил он.
"Завод точной механики" специализируется на производстве артиллерийско-стрелкового оружия калибром до 30 мм.
Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусом инфицировалось почти полтысячи человек.
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