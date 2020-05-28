На военном полигоне под Ривным зафиксировали вспышку коронавируса
08:55, 28 мая 2020Страна
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Болезнь проходит у военных бессимптомно.
В ВСУ зафиксирована вспышку эпидемии / УНИАН
Вспышку эпидемии коронавируса выявили на военном полигоне в Ривненской области.
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Как сообщает ТСН, коронавирус во время планового тестирования обнаружили у восьмерых артиллеристов из Тернопольской области. Сейчас они в инфекционном отделении военного госпиталя.
Болезнь, как сообщили журналистам в оперативном командовании "Запад", проходит у военнослужащих бессимптомно.
На полигоне провели дезинфекцию. Весь личный состав протестуют на коронавирус. Учения на полигоне за вспышки инфекции не отменят.
Ранее в Минздраве назвали дату, когда рассчитывают зафиксировать нулевую статистику коронавирус в Украине.
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