Степанов рассказал, на сколько заполнены по Украине больницы для инфицированных COVID-19
По Украине уровень загруженности больниц, определенных для пациентов с COVID-19 составляет 24%.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если посмотреть в целом на цифры, что у нас имеется по стране по загруженности коек, то этот показатель на уровне 24%", - сказал он.
По словам министра, эта ситуация неравномерная по регионам.
Так, отметил Степанов, самая большая загруженность во Львовской области - более 53% от общего количества.
"Менее 50%, но на уровне 48% - Киев, такой же процент - Ивано-Франковская, Черновицкая, Ривненская области", - сказал Степанов.
Коронавирус в Украине: статистика
За сутки в Украине подтвердили коронавирусную болезнь 1433 людям, 19 больных с коронавирусом умерли, еще 752 человека выздоровели. С начала пандемии коронавируса в Украине выздоровели 45686 пациентов. Умерли - 1970 человек. Всего заболело в стране 84 548 человек.
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