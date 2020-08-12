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Степанов рассказал, на сколько заполнены по Украине больницы для инфицированных COVID-19

11:35, 12 августа 2020
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В Киеве заполненность больниц на уровне 48% / УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если посмотреть в целом на цифры, что у нас имеется по стране по загруженности коек, то этот показатель на уровне 24%", - сказал он.

По словам министра, эта ситуация неравномерная по регионам.

Так, отметил Степанов, самая большая загруженность во Львовской области - более 53% от общего количества.

"Менее 50%, но на уровне 48% - Киев, такой же процент - Ивано-Франковская, Черновицкая, Ривненская области", - сказал Степанов.

Коронавирус в Украине: статистика

За сутки в Украине подтвердили коронавирусную болезнь 1433 людям, 19 больных с коронавирусом умерли, еще 752 человека выздоровели. С начала пандемии коронавируса в Украине выздоровели 45686 пациентов. Умерли - 1970 человек. Всего заболело в стране 84 548 человек.

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