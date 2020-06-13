На Ривненщине подтвердили 55 новых случаев коронавируса — ОГА
02:22, 13 июня 2020Страна
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Ривненская область занимает четвертое место среди регионов Украины по количеству больных на коронавирус.
Возраст новых больных от 3 до 83 лет / фото УНИАН
По состоянию на вечер пятницы, 12 июня в Ривненской области подтвердили 55 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.
Глава области заявил, что возраст новых больных от 3 до 83 лет.
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Таким образом в Ривненской области всего подтвердили 2297 случаев коронавируса. Излечились 1254 жителя области, а умерли 46.
Ривненская область занимает четвертое место среди регионов Украины по количеству больных на коронавирус.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 29 753 человека, из них выздоровели 13 564, летальных случаев — 870.
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