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На Ривненщине подтвердили 55 новых случаев коронавируса — ОГА

02:22, 13 июня 2020
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Возраст новых больных от 3 до 83 лет / фото УНИАН

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Глава области заявил, что возраст новых больных от 3 до 83 лет.

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Таким образом в Ривненской области всего подтвердили 2297 случаев коронавируса. Излечились 1254 жителя области, а умерли 46.

Ривненская область занимает четвертое место среди регионов Украины по количеству больных на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 29 753 человека, из них выздоровели 13 564, летальных случаев — 870.

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